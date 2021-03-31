Çorum’da vaka sayılarında ürküten artış

Çorum’da günlük 176, haftalık bin 233 vakaya ulaşıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan vaka haritasında Çorum’da ürküten vaka artışı yaşandı. Açıklanan 20-26 Mart tarihleri arasında yüz bin nüfusta vaka sayılarında Çorum haftalık bin vakayı geçti. Çorum’da yüz bin nüfusta 232,77 olan vaka sayısı ile bin 233, günlük 176 vakaya ulaşıldı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi dün katıldığı bir programda artan vaka sayılarına dikkat çekerek vatandaşları kurallara uymaları yönünde bir kez daha uyardı.

Vali Mustafa Çiftçi, “Vaka sayılarındaki artışlar hastanelerdeki yatış oranlarına, entübe oranlarına aynı şekilde vefat sayılarına yansımadı. Hastanemiz şu anda yükü kaldırabilecek durumda. Her ne kadar kırmızı bölgeye geçmiş olsak da alınan tedbirlere uyarak virüsü alt edebileceğimizi düşünüyoruz” dedi.