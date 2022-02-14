Çorum’da vaka sayıları patladı! İlk 10’dayız

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 29 Ocak-4 Şubat haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı Çorum'da 937,32 oldu. Geçtiğimiz hafta yüz binde 521 olan vaka sayısı bir haftada iki katına çıktı. Çorum bu hafta vaka sayısı en çok artan 10 ilden biri olurken, vaka sayısındaki artış endişe verdi.

Koca'nın paylaşımında "29 Ocak-4 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum, Adana." ifadeleri yer aldı.