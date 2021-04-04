Çorum’da vaka artışı durdurulamıyor

Çorum'da geçtiğimiz hafta yüz binde 232 olan vaka sayısı, bu hafta itibariyle yüz binde 322,56'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden illere göre haftalık (27 Mart- 2 Nisan) vaka oranlarının yer aldığı haritayı paylaştı.

İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 591,45, Ankara'da 272,79, İzmir'de 218,88 oldu.

Haftalık vaka oranında ilk üç sırada Samsun (678,72), İstanbul (591,45) ve Yalova (564,03) yer aldı. Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Bitlis ise 100 bin kişide en az Covid-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık verilere göre, ülke genelinde Samsun her 100 bin kişide 678,72 ile en yüksek, Şırnak ise 23,43 ile en düşük Covid-19 vakasına sahip il oldu.

ÇORUM YÜKSELİŞTE

Çorum'da 20-26 Şubat tarihleri arasında yüz binde 28,12 olan vaka sayısı, 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında 44,71'e yükseldi.06-12 Mart 2021 haftasının vaka sayısı ise 100 bin kişide 73,19 olarak tespit edildi. Bu oran 13-19 Mart tarihleri arasında ise daha da yükselerek 138.65 oranına ulaştı. 20-26 Mart haftasında ise vakalar tavan yaparak 100 binde 232,77 oldu.

Bu hafta sonu ise geldiğimiz nokta çok daha vahim. 27 Mart – 2 Nisan tarihleri arasında Çorum’daki vakalar uçuşa geçti. Çorum’u vaka oranı 322.56’ya yükseldi. (Haber Merkezi)

