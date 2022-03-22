Çorum’da unutulmaz Anadolu Rock konseri

Konseri Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.



Gençlerin yoğun katılım gösterdiği gecede, Göksel Doğançay’ın kendine has tarzıyla seslendirdiği birbirinden güzel Barış Manço, Aşık Veysel, Pir Sultan Abdal, Erkin Koray, Neşet Ertaş ve Cem Karaca eserlerine tüm salon coşkuyla eşlik etti.

Coşkunun hiç bitmediği konserde 2 saatten daha uzun bir süre sahnede kalan sanatçı Göksel Doğançay, izleyenlerden tam not aldı. Konserde Çorum Belediyesi’nin kültürel ve sanatsal faaliyetlere verdiği değerden övgüyle söz eden sanatçı Göksel Doğançay, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Konser sonunda Başkan Aşgın günün anısına sanatçıya çiçek ve hediye takdim etti.

Öte yandan Göksel Doğançay konser öncesi Başkan Aşgın’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.



(Volkan SINAYUÇ)

