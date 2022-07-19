Çorum’da UMKE temel eğitimi aldılar

UMKE Ankara koordinatörlüğünde Yozgat ve Çorum illerinden oluşan katılımcı grubuna Çorum’da İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Salonu’nda düzenlenen eğitim sonrasında iki günlük pratik eğitim bölümü Çatak Milli Tabiat Parkı’ndaki tatbikat ile sonlandırıldı.



(Volkan SINAYUÇ)

