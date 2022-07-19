Çorum’da UMKE temel eğitimi aldılar
Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilimizde 4 gün süren Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Temel Eğitimi gerçekleştirildi.
Güncel 19.07.2022, 21:42
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UMKE Ankara koordinatörlüğünde Yozgat ve Çorum illerinden oluşan katılımcı grubuna Çorum’da İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Salonu’nda düzenlenen eğitim sonrasında iki günlük pratik eğitim bölümü Çatak Milli Tabiat Parkı’ndaki tatbikat ile sonlandırıldı.
(Volkan SINAYUÇ)
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