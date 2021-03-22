Çorum’da üçüncü filmi çekiyorlar

k34 Genel Direktörü Ümit Kemal Kıvrak’ın liderliğini yaptığı “Helal Rızık” adlı kısa filmin yönetmenliğini Süleyman Emre Erdem, yapımcılığını Ümit Kemal Kıvrak, senaristliğini Erol Ateş ve Çağlar Kıvrak, müziğini ise Ethem Özge Taşkırdı yaparken, filmde Hasan Çalışkan, Korcan Halıcı, Özkan Şahin, Selim Kılpelit, Berk Hekim, Nehir Ergül, Veli Ergül ve Halil İbrahim Dizman isimli oyuncular ise kamera karşısında ter döktü.

Hasan Çalışkan'ın sivil bir polisi canlandırdığı kısa filmin çekimleri Çorum merkezde gerçekleştirildi. Çorum halkının ilgisini çeken çekimler Kovid-19 önlemleri altında yapıldı.

k34 Ajans Genel Direktörü Ümit Kemal Kıvrak, Çorum’da sosyal içerikli binlerce projelerinin olduğunu ifade ederek, “Şu durumda oyuncu eksiğimizi tamamlamaya çalışıyoruz ve bu eksiğimizi tamamlayınca Çorum merkezde dizi çalışmalarına başlayacağız. Elimizde bizimle çalışan Ordu Üniversitesi Sinema ve Televizyon mezunu çok kaliteli genç bir yönetmenimiz var” dedi.

Çok güzel projelere imza atacaklarını söyleyen Ümit Kemal Kıvrak, “Hedefimiz Çorum'da güzel oyuncular yetiştirmek ve bir diziye başlamaktır” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

