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Çorum’da tütün operasyonu
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kent merkezinde bir iş yerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yüklü miktarda gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.
Güncel 22.01.2021, 15:31
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Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bir kişinin depo olarak kullandığı iş yerinde kaçak nargile tütünü sattığının tespit edilmesi üzerine bahse konu iş yerine operasyon gerçekleştirildiği ve toplamda 831 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü elde edildiği belirtildi. Bir kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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