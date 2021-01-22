Çorum’da tütün operasyonu

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bir kişinin depo olarak kullandığı iş yerinde kaçak nargile tütünü sattığının tespit edilmesi üzerine bahse konu iş yerine operasyon gerçekleştirildiği ve toplamda 831 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü elde edildiği belirtildi. Bir kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili soruşturma sürdürülüyor.