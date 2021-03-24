Çorum’da turizm adına yeni nefes

Turizm sektörünün tanınmış simalarından Murat Uysal’ın kurucusu olduğu Gülenay Turizm, yurt içi ve yurt dışı uçak bileti satışı, tatil (otel) rezervasyonları, tur organizasyonları, hac-umre organizasyonu, vize danışmanlığı, seyahat sigortası, kültür turları, CİP ve VİP organizasyonlari alanında hizmet veriyor.

Çavuşoğlu Turizm’de başlayan mesleki kariyerini kendi işyerinde sürdüren 25 yıllık deneyim sahibi Murat Uysal, TURSAB’ın, tanınmış havayolu şirketlerinin ve seçkin tatil firmalarının yetkili acentesi olduklarını belirterek, Avrupa, Ortadoğu ve Uzakdoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına erken rezervasyon fırsatlarının devam ettiğini söyledi.

Murat Uysal, “Gülenay Turizm olarak, kaliteyi ilke edinen bir anlayış ve deneyimli kadromuzla Çorum halkına en iyi hizmeti sunmaya devam ediyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

