“Çorum’da tüm okullar yüz yüze eğitime hazır”

Milli Eğitim Müdürü Sarı ve beraberindeki heyet İskilip, Bayat, Uğurludağ, Ortaköy, Alaca, Osmancık, Dodurga ve Oğuzlar ilçelerini ayrı ayrı ziyaret etti. Yakup Sarı bu ilçelerde Milli Eğitim personeli ve Müdür Yardımcıları ile buluştu.

Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum’da da 15 Şubat 2021 tarihinde köy okulları ve bağımsız anaokullarının yüzyüze eğitime başladığını hatırlatan Sarı, ayrıca 1 Mart 2021 tarihinde açılması planlanan tüm ilkokul kademeleri ile 8 ve 12.sınıf öğrencilerin yüz yüze eğitime başlamasının planlanması, uzaktan eğitimin değerlendirilmesi ve eksik yönlerin tespit edilmesi için değerlendirme toplantıları düzenledi.

İlçelerdeki kurum personeli ve okullarda görev yapan müdür yardımcıları ile yaptığı toplantıda yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde uzaktan eğitim dönemi faaliyetlerini değerlendiren Yakup Sarı ayrıca 15 Şubat’ta açılan köy okulları, bağımsız anaokulları ile 1 Mart 2021 tarihinde açılacak olan ilkokullar, 8 ve 12.sınıfların yüz yüze eğitime hazırlık durumlarını da ele aldı.

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, okul müdür yardımcıları ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeline 2019-2020 eğitim öğretim yılı ve salgın döneminde gerek sosyal sorumluluk projelerinde, gerekse yardımlaşma alanlarında göstermiş oldukları üstün gayret ve çalışmalardan dolayı teşekkür belgesi de vererek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

İlçelerde Destekleme Yetiştirme Kursuna (DYK) katılan öğrencilerle de biraraya gelen, ayrıca bazı ziyaretlerde de bulunan Yakup Sarı, ilçelerde görev yapan idareci, öğretmen ve tüm personele teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Çorum’da tüm okulların yüz yüze eğitime hazır olduğunu vurgulayan Sarı, idarecilerden salgın tedbirlerini uygulama noktasında hassas davranmalarını da istedi.

(Haber Merkezi)