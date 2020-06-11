Çorum’da trafik ve asayiş denetimleri sıklaştırılacak

Valilik aracılığıyla yapılan açıklamada ilimizde Akşemsettin Caddesi, İnönü Caddesi, Ata Caddesi, Cemilbey Caddesi, Osmancık Caddesi ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önü gibi kazaların yoğun olduğu noktalarda radarla hız denetim etkinliğinin artarak devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması ve üzücü hadiseler ile karşılaşılmaması amacıyla 2019 yılında İlimiz genelinde KGYS (Kent Güvenliği Yönetim Sistemi) üzerinden 59 noktada 180 kamera ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 32/3 (Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması) 46/2h (Aksi bir işaret bulunmadıkça tek yönlü kara yollarında araçların ters istikamette sürülmesi) 73/a (Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek), 73/c (Seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını kullanmak) 78/1b (Motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması) maddelerinden 1.928 araca Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenmiş 42 araç ise trafikten men edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan 2020 yılının ilk 6 ayında ise, KGYS (Kent Güvenliği Yönetim Sistemi) üzerinden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları uygulamalarda 1099 aracın denetlendiği, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun (32/3 - 46/2h - 73/a - 73/c - 78/1b) maddelerinden 665 araca Trafik İdari Para Cezası karar tutanağı düzenlendiği, 28 aracın ise trafikten men edildiği kaydedilerek bu yöndeki denetimlerin de yoğunlaştırılarak devam edeceği dile getirildi.

Ayrıca Elektrikli Bisiklet, Motosiklet ve Tescilsiz Motosiklet kullanımının artması ve çalınmasının kolay olması, elektronik denetim sistemine yakalanmaması için plakanın okunmasını engelleyecek şekilde plakanın sökülerek ya da katlanmak suretiyle kullanılması ile ilgili ilimiz asayiş ekipleri ile koordineli bir şekilde tescil plakasız motosikletlere yönelik asayiş ve trafik ekipleri ile beraber şok uygulamaların da artarak devam edeceği ifade edilen açıklamada; “İl Emniyet Müdürlüğümüzce, yol kullanıcılarının güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri ve ilimizdeki karayolunda seyreden sürücülerin daha duyarlı ve bilinçli hareket etmelerini sağlamak amacıyla Çorum-Ankara yolu Peugeot noktasında kurulan yaşam çadırında “Yaşam için kısa bir mola” sloganı ile eğitimler verilmeye devem etmektedir.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik trafik eylem planları, kampanyalar, trafik düzenleme ve denetleme ile bilgilendirme faaliyetlerinin "Bir Kazayı Önleme ve Bir Canı Kurtarmanın Ne Kadar Önemli ve Değerli Olduğu Bilinciyle" hassasiyetle yürütülmektedir. Amacımız ilimiz genelinde trafikte bir can kaybı dahi yaşanmamasıdır” görüşüne yer verildi.

(Haber Merkezi)