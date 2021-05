Çorum’da trafik kazalarındaki can kaybı yüzde 50 azaldı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında trafik kazalarında ölüm oranını yüzde 50 azaltan 10 ilden biri olduklarını söyledi.

Vali Çiftçi, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Ankara-Samsun kara yolunda trafik denetimine katıldı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ile uygulama noktasında durdurulan araçların sürücülerini tam kapanma tedbirleri açısından inceleyen Çiftçi, ayrıca sürücüleri trafik kurallarına uymaları gerektiği konusunda uyardı.



Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında trafik kazalarında ölüm oranını yüzde 50 azaltan illerden olduklarını söyledi. Çiftçi, Karayolu trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Ankara-Samsun kara yolunda trafik denetimine katıldı.



İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ile uygulama noktasında durdurulan araçların sürücülerini tam kapanma tedbirleri açısından inceleyen Çiftçi, ayrıca sürücüleri trafik kurallarına uymaları gerektiği konusunda uyardı.Çiftçi, gazetecilere, Türkiye'de 2011-2020 yıllarını kapsayan Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı doğrultusunda trafik kazalarındaki can kayıplarının yüzde 50 azalması hedefiyle çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Geçen yıl sonunda Türkiye'nin bu hedefi tutturan iki ülkeden biri olduğuna işaret eden Çiftçi, "Çorum ilimiz açısından da sevindirici bir gelişme var. İlimiz, trafik kazalarında yüzde 50 can kayıplarını azaltan 10 ilden biridir. İlimiz açısından son derece memnun edici bir çalışmadır." dedi. Kentteki trafik kazalarına bağlı ölüm sayılarının 2021 yılında da düşüş gösterdiğini vurgulayan Çiftçi, "2020 ile 2021 yıllarının ilk dört aylık rakamlarını karşılaştırdığımızda, trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarında yüzde 20 azalma daha görüyoruz. Bu da sevindirici bir gelişme. Hedefimiz, bu düşüşün devamını sağlamak. Hem can kaybı hem de maddi hasarı azami ölçüye indirmek için trafik kurallarına uyalım." ifadelerini kullandı.