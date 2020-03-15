Çorum’da trafik kazalarında ölüm sayısı yüzde 50 azaldı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Çorum’un trafik kazalarının azaltılması sıralamasında ülke genelinde başarılı ilk 5 il içinde yer aldığı duyuruldu.

Karadeniz Bölgesi’ni İç Anadolu’ya bağlayan Samsun-Ankara Karayolu’nda yapılan denetimlerin artırıldığı belirtilen açıklamada ilimizde trafik kazalarını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verilerek yol altyapısının güçlenmesiyle de kazaların önüne geçildiği vurgulandı.

Çorum ili geneli trafik kazalarının önlenmesi, trafik kurallarına uyma düzeylerinin en üst seviyeye çıkarılması, kaza sonucu meydana gelen ve yaralanmaların azaltılması ile denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerindeki algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması için, çevre yolunda sürücülere yönelik “yaşam için kısa bir mola sloganı” ile “yaşam çadırında” 2019 yılında 15 bin 828 kişi, 2020 yılı ilk iki ayında ise bin 756 kişiye eğitim verildiği kaydedildi.

Açıklama şu şekilde devam etti; “Şehirlerarası otobüslerde, şehir içi halk ve belediye otobüslerinde ve ilçe minibüslerinde sivil denetim görevlisi görevlendirilerek kural ihlalleri yapan sürücüler üzerindeki “Algılanan Yakalanma Riski Duygusunun” artırarak denetimlerin yoğunlaştırılmıştır. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar başta olmak üzere sürücüler üzerinde uykusuz, yorgun ve süre dışı araç kullanımını önlemeye yönelik denetimlere ağırlık verilmiştir. Çevreyolu güzergâhında yoldan çıkma kazaların azaltılması için 200 kilometrelik kısmına sarsma bandı yaptırılmıştır.

3.294 OKUL SERVİSİ DENETİMDEN GEÇTİ

2019 yılı içerisinde okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde 3 bin 294 okul servisi denetlenmiş 31 okul servisi trafikten men edilmiştir. 2020 yılı ilk iki ayında ise okul servis araçlarına yönelik denetimlerde bin 182 okul servisi denetlenmiş 28 okul servisi trafikten men edilmiştir. 2019 yılı içerisinde Drone ve Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince özellikle saygısız olarak araç kullandığı dirft atan, abartılı eksozlu tespiti yapılan ve diğer kural ihlallerinden 10 bin 161 sürücüye Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenerek 51 araç dirft yapmaktan, 187 araç ise abartı egzoz kullanmaktan trafikten men edilerek yediemin otoparkına çektirilmiştir.

RADARLI DENETİM ÇALIŞMASI ARTTI

Akşemsettin Caddesi, İnönü Caddesi, Ata Caddesi, Cemilbey Caddesi, Osmancık Caddesi ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önü gibi kazaların yoğun olduğu noktalarda radarla hız denetim etkinliği artırılmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması ve üzücü hadiseler ile karşılaşılmaması amacıyla 2019 yılında il genelinde Kent Güvenliği Yönetim Sistemi üzerinden 59 noktada 180 kamera ile kırmızı ışık ihlali, kask kullanımı ihlali, seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri kullanımı gibi. konular üzerine 4.385 denetimde kural ihlali yapan sürücülere cezai müeyyide uygulanmıştır.

460.656 ARAÇ DENETLENDİ

2019 yılında ilimizde toplam 460 bin 656 araç denetlenmiş olup, 78 bin 672 araca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddelerinden ceza işlem uygulanmıştır. 2020 yılının ilk 2 ayında ise toplam 83 bin 391 araç denetlenmiş olup, 15 bin 486 araca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddelerinden ceza işlem uygulanmıştır.

ÖLÜM SAYISI % 50 AZALDI

İçişleri bakanlığı tarafından “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla 2019 yılı “Yaya Öncelikli Trafik” yılı ilan edilmiş ve ülke genelinde farkındalık faaliyetleri yapılması için yıl boyu devam edecek bir kampanya yürütülmesi kararlaştırılmış olup, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olarak öğrenciler aktif olarak bu kampanyada kullanılması ve trafik denetimlerinin artırılması sonucu; 2019 yılında bir önceki yıla göre yaralamalı kazalarda yüzde 8, ölümlü kazalarda yüzde 29,41’lik, yaralı sayısında yüzde 13’lük ve ölüm sayısında yüzde 50’lik bir azalma sağlanmıştır.

Çorum Ankara –Samsun ve Amasya –İstanbul çevre yolundan günlük ortalama olarak 15 bin civarında araç geçmesine rağmen trafik kazaları sonucu ölümlerin azaltılması konusunda 81 il içerisindeki başarısını 15. sıraya yükseltmiştir.

2020 yılının ilk iki ayında ise ölümlü trafik kazalarında yüzde 100 lük bir düşüş ile 81 il arasında başarı sıralamasını 4. sıraya çıkartarak azımsanamayacak bir başarı elde edilmiştir. Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik trafik eylem planları, kampanyaları, trafik düzenleme ve denetleme ile bilgilendirme faaliyetlerinin “Bir Kazayı Önleme ve Bir Canı Kurtarmanın Ne Kadar Önemli ve Değerli Olduğu Bilinciyle” hassasiyetle yürütülmektedir. Amacımız ilimiz genelinde trafikte bir can kaybı dahi yaşanmamasıdır”

(Haber Merkezi)