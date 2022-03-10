Çorum’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 181 bin 209

Ülke genelinde 75 bin 829 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, bölge illerinden Samsun’da 400 bin 30, Tokat’ta 193 bin 395, Amasya’da ise 126 bin 447 trafiğe kayıtlı araç bulunduğu belirtildi.

Trafiğe kaydı yapılan taşıtların % 55,2'sini otomobil, %21,6'sını kamyonet, %12,6'sını motosiklet, %4,5'ini kamyon, %4,5'ini traktör, %0,9'unu minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. (Haber Merkezi)

