Çorum’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 180 bin 601

Bölge illerinden Samsun’da 395.598, Tokat’ta 192.405, Amasya’da ise 125.957 araç bulunurken, Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %50,8'ini otomobil, %22,8'ini motosiklet, %15,4'ünü kamyonet, %7,0'ını traktör, %2,9'unu kamyon, %0,5'ini minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtlarda %27,1, kamyonda %19,2, kamyonette %15,6 artarken minibüste %46,9, motosiklette %27,6, otobüste %12,2, traktörde %10,3 ve otomobilde %2,1 azaldı. (Haber Merkezi)

