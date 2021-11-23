Çorum’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 180 bin 601
TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de Ekim ayında 85 bin 691 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Çorum’da Ekim sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısının 180.601 olduğu açıklandı.
Güncel 23.11.2021, 18:55
33
Bölge illerinden Samsun’da 395.598, Tokat’ta 192.405, Amasya’da ise 125.957 araç bulunurken, Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %50,8'ini otomobil, %22,8'ini motosiklet, %15,4'ünü kamyonet, %7,0'ını traktör, %2,9'unu kamyon, %0,5'ini minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtlarda %27,1, kamyonda %19,2, kamyonette %15,6 artarken minibüste %46,9, motosiklette %27,6, otobüste %12,2, traktörde %10,3 ve otomobilde %2,1 azaldı. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
5°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|13
|33
|2. Hatayspor
|13
|26
|3. Konyaspor
|13
|26
|4. Alanyaspor
|13
|24
|5. Fenerbahçe
|13
|23
|6. Karagümrük
|13
|22
|7. Başakşehir
|13
|21
|8. Galatasaray
|13
|21
|9. Beşiktaş
|13
|20
|10. Adana Demirspor
|13
|19
|11. Altay
|13
|16
|12. Kayserispor
|13
|16
|13. Antalyaspor
|13
|15
|14. Gaziantep FK
|13
|15
|15. Sivasspor
|13
|13
|16. Giresunspor
|13
|13
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|13
|12
|18. Göztepe
|13
|10
|19. Kasımpaşa
|13
|9
|20. Rizespor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|12
|27
|2. Ankaragücü
|13
|27
|3. Eyüpspor
|13
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. Tuzlaspor
|12
|20
|7. Kocaelispor
|12
|20
|8. İstanbulspor
|12
|19
|9. Adanaspor
|13
|18
|10. Samsunspor
|12
|16
|11. Bursaspor
|12
|14
|12. Denizlispor
|12
|14
|13. Menemenspor
|12
|14
|14. Gençlerbirliği
|12
|14
|15. Boluspor
|12
|13
|16. Manisa FK
|13
|13
|17. Ankara Keçiörengücü
|12
|10
|18. Altınordu
|13
|10
|19. Balıkesirspor
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|12
|29
|2. Man City
|12
|26
|3. Liverpool
|12
|25
|4. West Ham
|12
|23
|5. Arsenal
|12
|20
|6. Wolverhampton
|12
|19
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|12
|17
|9. Brighton
|12
|17
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Everton
|12
|15
|12. Leicester City
|12
|15
|13. Southampton
|12
|14
|14. Brentford
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|13
|16. Watford
|12
|13
|17. Leeds United
|12
|11
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|12
|8
|20. Newcastle
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|13
|30
|2. Real Sociedad
|14
|29
|3. Sevilla
|13
|28
|4. Atletico Madrid
|13
|26
|5. Real Betis
|14
|24
|6. Rayo Vallecano
|14
|23
|7. Barcelona
|13
|20
|8. Athletic Bilbao
|13
|19
|9. Osasuna
|14
|19
|10. Valencia
|14
|18
|11. Espanyol
|14
|17
|12. Villarreal
|13
|16
|13. Mallorca
|14
|15
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Celta de Vigo
|14
|13
|16. Cádiz
|14
|12
|17. Granada
|13
|11
|18. Elche
|14
|11
|19. Getafe
|14
|9
|20. Levante
|14
|7