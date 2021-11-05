Son Dakika

Çorum’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 180 bin 214

Çorum’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibariyle 180 bin 214’e ulaştı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3 azalırken, ülke genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ise 25 milyon 22 bin 960’a ulaştı.

Güncel 05.11.2021, 18:50
8
Çorum’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 180 bin 214

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Eylül ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Buna göre, Eylül ayında 92 bin 996 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,8'ini otomobil, yüzde 29'ını motosiklet, yüzde 12,3'ünü kamyonet, yüzde 7,2'sini traktör, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. 
Türkiye’de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 3, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 12 oranında azaldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla ise 25 milyon 22 bin 960 oldu. Eylül ayında trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,8'ini motosiklet, yüzde 8,0'ını traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 2,0'ını minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Eylül ayında 863 bin 167 adet taşıtın devri yapıldı. Ocak-Eylül döneminde ise 913 bin 169 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. 
Çorum’daki 180 bin 214 aracın 85 bin 10’unu otomobil, 2 bin 607’sini minibüs, Bin 31’ini otobüs, 23 bin 169’unu kamyonet, 5 bin 787’sini kamyon, 19 bin 110’unu motosiklet, 43 bin 113’ünü traktör ve 387’sinin ise özel amaçlı araç olduğu belirtilirken; Eylül ayında devri yapılan  toplam 5 bin 141 aracın 3 bin 240’ının otomobil, 90’ının minibüs, 12’sinin otobüs, 651’inin kamyonet, 126’sının kamyon, 202’sinin motosiklet, 817’sinin traktör ve 3 tanesinin ise özel amaçlı araç olduğu dile getirildi.
Öte yandan bölgede ise Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 393 bin 594, Tokat’ta 191 bin 895 ve Amasya’da ise 125 bin 628 olarak gerçekleşti.
(Uğur GÖRKEM)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6

Gelişmelerden Haberdar Olun

@