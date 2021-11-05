Çorum’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 180 bin 214

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Eylül ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Buna göre, Eylül ayında 92 bin 996 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,8'ini otomobil, yüzde 29'ını motosiklet, yüzde 12,3'ünü kamyonet, yüzde 7,2'sini traktör, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Türkiye’de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 3, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 12 oranında azaldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla ise 25 milyon 22 bin 960 oldu. Eylül ayında trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,8'ini motosiklet, yüzde 8,0'ını traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 2,0'ını minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Eylül ayında 863 bin 167 adet taşıtın devri yapıldı. Ocak-Eylül döneminde ise 913 bin 169 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Çorum’daki 180 bin 214 aracın 85 bin 10’unu otomobil, 2 bin 607’sini minibüs, Bin 31’ini otobüs, 23 bin 169’unu kamyonet, 5 bin 787’sini kamyon, 19 bin 110’unu motosiklet, 43 bin 113’ünü traktör ve 387’sinin ise özel amaçlı araç olduğu belirtilirken; Eylül ayında devri yapılan toplam 5 bin 141 aracın 3 bin 240’ının otomobil, 90’ının minibüs, 12’sinin otobüs, 651’inin kamyonet, 126’sının kamyon, 202’sinin motosiklet, 817’sinin traktör ve 3 tanesinin ise özel amaçlı araç olduğu dile getirildi.

Öte yandan bölgede ise Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 393 bin 594, Tokat’ta 191 bin 895 ve Amasya’da ise 125 bin 628 olarak gerçekleşti.

(Uğur GÖRKEM)

