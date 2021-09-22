Çorum’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 179 bin 

Türkiye’de Ağustos ayında 95 bin 896 adet taşıtın trafiğe kaydının yapıldığının belirtildiği açıklamada, Ağustos ayı sonu itibariyle Samsun’da 391.882, Tokat’ta 191.343, Çorum’da 179.891, Amasya’da ise 125.224 aracın bulunduğu belirtildi.

Motorlu taşıt istatistiğiyle ilgili TÜİK tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %48,2'sini otomobil, %30,6'sını motosiklet, %13,8'ini kamyonet, %4,1'ini traktör, %2,3'ünü kamyon, %0,6'sını minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste ve özel amaçlı taşıtlarda %15,6, motosiklette %3,5 artarken otomobilde %26,9, kamyonda %23,4, kamyonette %23,3, traktörde %9,3 ve minibüste %6,4 azaldı.

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda %25,0, motosiklette %15,5 artarken özel amaçlı taşıtlarda %84,2, otobüste %38,2, minibüste %20,1, otomobilde %18,3, traktörde %16,1 ve kamyonette %2,9 azaldı.

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,3'ünü otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %14,7'sini motosiklet, %8,0'ını traktör, %3,5'ini kamyon, %2,0'ını minibüs, %0,9'unu otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında devri yapılan taşıtların %68,7'sini otomobil, %16,0'ını kamyonet, %7,5'ini motosiklet, %3,1'ini traktör, %2,1'ini kamyon, %2,0'ını minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %13,1'i Fiat, %10,7'si Renault, %8,9'u Hyundai, %7,5'i Volkswagen, %6,9'u Dacia, %6,5'i Toyota, %4,5'i Honda, %4,0'ı Skoda, %4,0'ı Kia, %3,8'i Mercedes-Benz, %3,7'si Citroen, %3,2'si Nissan, %3,1'i Opel, %3,1'i Audi, %3,1'i Ford, %2,9'u BMW, %2,6'sı Seat, %2,0'ı Peugeot, %1,5'i Volvo, %1,2'si Suzuki ve %3,7'si diğer markalardan oluştu.

Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %30,0 artarak 820 bin 173 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %14,4 azalarak 27 bin 392 adet oldu. Böylece Ocak-Ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 792 bin 781 adet artış gerçekleşti. (Haber Merkezi)

