Çorum’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 178 bin 20

Türkiye’de Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 71,8 artarken, Çorum’da trafiğe kayıtlı araç sayısı da 178 bin 20’ye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2021 yılı Mart ayı motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı. Buna göre, Mart ayında 130 bin 420 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

TÜİK Bölge Müdürlüğü 2021 yılı Mart ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerinden “Çorum İli, Trafiğe Kayıtlı Bulunan Motorlu Kara Taşıtları” konusunda özel bir basın bülteni hazırladı. Buna göre Çorum’da Mart ayında trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 508 adet (%0,3), bir önceki yılın aynı ayına göre ise 5 bin 398 adet (%3,1) arttı.

TÜİK Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Çorum’da Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 178 bin 20 olurken, Samsun’da 384 bin 35, Tokat’ta 188 bin 507 ve Amasya’da ise 123 bin 485’e ulaştı.

2021 yılı Mart ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde ise toplam 23 milyon 361 bin 22 adet trafiğe kayıtlı araç bulunduğu dile getirildi. Buna göre Çorum’un araç sayısı ile ülke genelindeki motorlu kara taşıtlarının %0,8’sine sahip olduğu belirtildi.

Çorum’daki toplam 178 bin 20 motorlu kara taşıtının; % 47,2’si (84 bin 105 adet) otomobil, %1,5’i ( 2 bin 654 adet) minibüs, % 0,6’sı (Bin 49 adet) otobüs, %12,9’u (22 bin 901 adet) kamyonet, %3,2’si (5 bin 766 adet) kamyon, %10,4’ü (18 bin 544 adet) motosiklet, % 0,2’si (377 adet) özel amaçlı taşıtlar ve %23,9’u (42 bin 624 adet) traktörden oluştu.

Çorum’da ayrıca Mart ayında 4 bin 665 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde %61,1 ile ilk sırada yer alan otomobili %16,4 ile Traktör ve %12,4 ile Kamyonet takip etti.

Çorum ilinde 2021 yılı Mart ayı itibariyle, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; özel amaçlı taşıtlar (% 6,8), motosiklet (% 4,1) ve otomobil (% 3,4) şeklinde gerçekleşti.

(Haber Merkezi)

