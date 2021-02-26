Çorum’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 177.147 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2021 yılı Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Ocak ayında Türkiye genelinde 117 bin 313 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 63,5'ini otomobil, yüzde 19,1'ni kamyonet, yüzde 8,9'unu motosiklet, yüzde 4,4'ünü traktör, yüzde 2,7'sini kamyon yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,5'ini özel amaçlı ve yüzde 0,4'ünü ise otobüs oluşturdu.

Türkiye’de Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonette yüzde 105,4, kamyonda yüzde 83,4, minibüste yüzde 53,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 45,7, otomobilde yüzde 36,7, otobüste yüzde 28,6 artarken, traktörde yüzde 20,2 ve motosiklette yüzde 1,0 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,1 artarken, trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ise Ocak ayı sonu itibarıyla 24 milyon 256 bin 741’e yükselmiş oldu. Buna göre Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,5'ini motosiklet, yüzde 8,1'ini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2,0'ını minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak ayında Çorum’da trafiğe kayıtlı araç sayısı ise 177 bin 147 olurken, Samsun’da 381 bin 32, Tokat’ta 187 bin 480 ve Amasya’da ise 122 bin 800 trafiğe kayıtlı araç bulunduğu bildirildi.

(Haber Merkezi)