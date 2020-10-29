Çorum’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 175 bin 557

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2020 yılı Eylül ayına ait Motorlu Kara Taşıtları verisini açıkladı. Buna göre, Eylül ayında 105 bin 732 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 22,6'sını motosiklet, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 5,1'ini traktör, yüzde 2,5'ini kamyon yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,6'sını özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 0,4'ünü ise otobüs oluşturdu.

TÜİK Eylül ayı motorlu kara taşıtı istatistiklerini açıklarken, Çorum'da toplam araç sayısı 175 bin 557'ye ulaştı. Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 374 046 olurken, Tokat’ta 185 183, Çorum’da 175 557, Amasya’da ise 121 463 oldu. 2020 yılı Eylül ayı sonu itibariyle ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı 23 milyon 854 bin 820 aracın bulunduğu ve Çorum ilinin ülke geneline göre araçların yüzde 0.7’sine sahip olduğu vurgulandı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü “Çorum İli Trafiğe Kayıtlı bulunan Motorlu Kara Taşıtları” konulu bir basın bülteni hazırladı.

Buna göre Çorum ilinde 2020 Eylül ayında motorlu taşıt sayısı bir yılda 3 bin 235 artarak 175 bin 557 adete ulaştı. Bu araçların yüzde 47.2’si yani 82 bin 814 adedi otomobil olurken, 2 bin 717’si minibüs, Bin 72 otobüs, 22 bin 671 kamyonet, 5 bin 769 kamyon, 18 bin 292 motosiklet, 41 bin 863 traktör ve 359 adet ise özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

Çorum’da Eylül ayında 5 bin 599 aracın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde yüzde 66.1 ile otomobil ilk sırada yer alırken, yüzde 13.1 traktör ve yüzde 12.3 kamyonet takip etti. TÜİK Bölge Müdürlüğü Çorum ili nde Eylül ayı itibariyle motorlu kara taşıtları içinde bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artışın ise yüzde 3,2 ile motositlet ve yüzde 2,6 ile traktörde yaşandığı da açıkladı.

(Haber Merkezi)