Çorum’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 173 bin 877 oldu

Yapılan açıklamada ülkede Haziran aylı itibariyle 76 bin 58 adet taşıtın trafiğe kaydının yapıldığı belirtilirken Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısının Haziran ayı sonu itibarıyla 367 164, Tokat’ta trafiğe kayıtlı araç sayısının 182 730, Çorum’da trafiğe kayıtlı araç sayısının 173 877 ve Amasya’da trafiğe kayıtlı araç sayısının ise 119 974 olduğu dile getirildi.

Çorum’daki trafiğe kayıtlı araç sayısının geçen yıla göre 1776 adet arttığının belirtildiği açıklamada Haziran ayı itibariyle çorumdaki araçların %47’sinin otomobil, %1.6’sının minibüs, %0.6’sının Otobüs, %12,9’unun kamyonet, %3.3’ünün kamyon, %10,4’ünün motosiklet, %0.2’sinin özel amaçlı taşıt ve %23.9’unun ise traktörden oluştuğunun belirtildiği açıklamada haziranda 6 bin 793 aracın da devrinin yapıldığı ifade edildi. (Haber Merkezi)