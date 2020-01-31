Çorum’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 171 bin 377

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü, 2019 yılı Aralık ayı Motorlu Kara Taşıtı İstatistikleri üzerinden “Çorum İli, Trafiğe Kayıtlı Bulunan Motorlu Kara Taşıtları” konusunda bir basın bülteni hazırladı.

710 ADET AZALDI

Buna göre Çorum’da bir yılda motorlu taşıt sayısının 710 adet azaldığı açıklandı. Çorum ilinde 2019 yılı Aralık ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 554 adet (%0,32) , bir önceki yılın aynı ayına göre 710 adet (%0,4) azalarak 171 bin 377 âdete ulaştı. Aralık ayında ülkemizde motorlu araç sayısı 63 bin 536 adet arttı. Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 359 bin 612 olurken, Tokat’ta 179 bin 184 ve Amasya’da ise 117 bin 601 olarak açıklandı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2019 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla Çorum'daki toplam 171 bin 377 motorlu kara taşıtının; % 47'si (80 bin 530 adet) otomobil, %1,6'sı (2 bin 741 adet) minibüs, %0,6'sı (1070 adet) otobüs, %12,9'u (22 bin 100 adet) kamyonet, %3,3'ü (5 bin 721 adet) kamyon, %10,4'ü (17 bin 756 adet) motosiklet, %0,2'si (350 adet) özel amaçlı taşıtlar ve %24'ü (41 bin 109 adet) de traktörlerden oluştu.

6 BİN 907 ARAÇ DEVRİ

Çorum'da Aralık ayında 6 bin 907 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde %69,9 ile ilk sırada yer alan otomobili %13,7 ile traktör ve %11,5 ile kamyonet takip etti.

2019 yılı Aralık ayı sonu itibariyle ülke genelinde toplam 23 milyon 156 bin 975 adet trafiğe kayıtlı araç olduğu açıklandı.

Açıklamada Çorum ilinde Aralık ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; motosiklet (%2), özel amaçlı (%2) ve Traktör (%1) şeklinde gerçekleşti.

(Haber Merkezi)