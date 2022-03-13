Çorum’da Toplum Destekli Polis ekipleri Metehan’ı ziyaret etti
Çorum’da polis teşkilatına duyduğu sevgiden haberdar olan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, Metehan’a sürpriz ziyarette bulundu.
Güncel 13.03.2022, 00:14
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Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan engelli Metehan Kabaca’ya polis ekipleri sürpriz yaparak sevindirdi.
Polis ekiplerini karşısında gören Metehan şaşkınlığını gizleyemezken, sevincinden polislere tek tek sarıldı. Baba Murat Kabaca evine gelen polislere teşekkür etti. Kabaca, “Oğlum Metehan çok mutlu oldu. Polisleri çok seviyor. Duyarlı davranışınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Kapımız sizlere her zaman açıktır” dedi.
(Yusuf ÇINAR)
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