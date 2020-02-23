Çorum’da tıp dünyasının çınarları ile fidanları buluştu

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin öğrenci amfisinde yapılan etkinlikte, Çorum’da uzun süre hizmet vermiş üç emekli hekim Dr. Nuri Özkuyumcu, Dr. Ömer Akkaş ve Dr. Tahir Mantı tıp öğrencilerine tecrübelerini, anılarını ve hekimlik sanatı konusundaki görüşlerini aktardılar.

Çorum’un simgesi olmuş üç çınarın yaklaşık 50 yıl sonra tekrar tıp fakültesi sınıflarında oturduğu toplantıya, öğrencilerin yanı sıra Çorum Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Çağatay Çağlar ve yönetim kurulu üyeleri Dr. Merve Tarhan, Dr. İlker Uzeli ve Dr. Okan Delikan, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Dekanı Prof. Dr. Nurcan Baykam, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ömer Sobacı, hekimler ve akademisyenler katıldı.

DR. NURİ ÖZKUYUMCU

1945 yılında Çorum’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çorum’da tamamladı. 1970 yılında Ankara Tıp Fakültesinden mezun oldu. Kulak burun boğaz hastalıkları ihtisasını Gülhane Askeri Tıp Akademisinde yaptı. Yaklaşık 40 senedir Çorum’da hekimlik yapıyor, 2 kız babası.

DR. ÖMER AKKAŞ

1948 yılında Afyon’da doğdu. Hacettepe Tıp Fakültesini bitirdi. Beyin Cerrahi ihtisasını Ankara Numune Hastanesinde tamamladı. 34 yıl Çorum Devlet Hastanesinde görev yaptı. Çorum İl Sağlık Müdürlüğü yaptı. Çorum Tabip Odasının Kurucu Başkanı, 1 erkek, 1 kız babası.

DR. TAHİR MANTI

1950 yılında Çorum’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çorum’da tamamladı. Ankara Tıp Fakültesini bitirdikten sonra, Genel Cerrahi ihtisasını Ankara Numune Hastanesinde tamamladı. Çorum Tabip Odası başkanlığı yaptı. Yaklaşık 35 senedir Çorum’da hekimlik yapıyor. 1 erkek, 1 kız babası.

(Haber Merkezi)