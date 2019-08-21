Çorum’da Temmuz ayında 618 konut satıldı

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Çorum, 618 konut satışı ile Türkiye genelindeki toplam konut satışlarından %0,6'lık pay alarak 36'ıncı sırada yer aldı.

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,5 oranında azalarak 102.236 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 17.276 konut satışı ve % 16,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 9.491 konut satışı ve %9,3 pay ile Ankara, 5.576 konut satışı ve %5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 10 konut ile Ardahan, 15 konut ile Hakkari ve 66 konut ile Şırnak oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞI YÜZDE 64 AZALDI

2019 yılı Temmuz ayında Çorum ilinde satılan konutların %12,9'u ipotekli olarak satıldı ve ipotekli satış oranının en fazla olduğu iller sıralamasına göre 31'inci sırada yer aldı. Çorum'da 2019 yılı Temmuz ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre ipotekli satılan konut sayısı %64,4 oranında azaldı.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %57 oranında azalış göstererek 13 bin 64 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %12,8 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2.143 konut satışı ve %16,4 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %24,1 ile Artvin oldu.

2019 Temmuz ayında Çorum'da satılan konutların 247 adedi ilk defa satılırken, 371 konut ise ikinci el konut satışı ile el değiştirdi. Çorum'da toplam konut satışları içinde ilk satışların payı %40 iken; ikinci el satışlarının payı ise %60 olarak gerçekleşti.

Çorum ilinde 2019 yılı Temmuz ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı %4,1 oranında azaldı. Aynı dönemde Çorum ili toplam konut satışları içindeki diğer konut satışı payı (%87,1) sıralamasına göre 51'inci sırada yer aldı. (Haber Merkezi)