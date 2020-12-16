Çorum’da “Temiz Okul” sayısı 158’e yükseldi

Çorum’da 48 okul daha “Okulum Temiz Belgesi” aldı. İl genelinde yüzde 100 başvuru yapılan “Okulum Temiz” belgesini almaya hak kazanan okul sayısı da böylece 158’e çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imza altına alınan “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirmesi ve Enfeksiyonu Önleme” işbirliği protokolü kapsamında “Okulum Temiz Belgesi” almaya hak kazanan 48 okula daha belgeleri dağıtıldı.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen törene İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ile okul müdürleri katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Sarı, ilimiz genelinde okulların yüzde 100’ünün “Okulum Temiz Belgesi” almak için müracaat ettiğini dile getirerek “Yapılan denetimlerde bugün itibari ile toplamda 48 okulumuz daha "Okulum Temiz Belgesi" almaya hak kazanarak, toplamda 158 okul sayısına ulaştırdık ve oran olarak % 39’a geldik. Belgelendirme süreci hızla devam etmekte olup, belgeli okul sayımız her geçen gün artacaktır” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Yakup Sarı, Çorum merkez ile birlikte Alaca, Boğazkale, İskilip, Uğurludağ ve Osmancık’ta “Okulum Temiz Belgesi”ni almaya hak kazanan okulların müdürlerine belgelerini verdi. Sarı ayrıca müdürlere Covid-19 ile mücadelede bilinç yerleşmesinde öncülük ettikleri için teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

(Haber Merkezi)