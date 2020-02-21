Çorum’da Tekel sokaklar tarih oldu

Kadeş Meydanı yanında düzenlenen törene Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile birlikte MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, AK Parti Belediye Meclis Grup Başkanı Mustafa Tuzcu, MHP Belediye Meclis Grup Başkanı Selim Güloğlu, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Lemzi Çöplü, Kamu Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“TEKEL SOKAK YAKIŞMIYORDU”

Törende konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Tekel sokakların isminin Çorum’a yakışmadığını belirterek, “Meydanlar, şehirlerin kalbidir. Malum olduğu üzere burada bir Tekel binası vardı ve etrafında da Tekel Sokak, Tekel 1. Sokak ve Tekel 3. Sokak olmak üzere 3 sokak vardı. Binayı yıktık. Şehri bir insan gibi düşünürsek bu meydan Çorum’un kalbi mesafesine geliyor. Şehrimizin kalbi olan Kadeş Barış Meydanı’nın adından da anlaşılacağı üzere bu şehrin kalbinde barış var, sevgi, var, kardeşlik var. Bu şehrin kalbine Tekel ismi zaten yakışmıyordu. İsim arayışlarımız içerisinde oy birliğiyle ve gönülden “Fırat Yılmaz Çakıroğlu Sokak” olmasını kararlaştırdık” diye konuştu.

“FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU İSMİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Fırat Yılmaz Çakıroğlu isminin bu ülkenin birliği, bütünlüğü ve şuurlu bir gençlik için önemli olduğunu kaydeden Aşgın, “Şehitler Tepesi asla boş değil. Fırat kardeşimiz güzel kardeşlerimizden biri. Rabbim şehidimizin ruhunu şad etsin. Mekânını cennet etsin ve milli şuurla, dini şuurla vatan sevgisi ile dopdolu gençlere örnek teşkil etsin. Tüm gençlerimiz, bu ülkenin tüm çocukları milli şuurla yetişsin. Bu günden itibaren Tekel sokaklar tarih olacak. Bundan sonra tarih okuyan, okurken de tarih yazan bu gencimizin ismini hep beraber buraya nakşedeceğiz. Sadece buraya değil, bütün gönüllere nakşedeceğiz” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Fırat Yılmaz Çakıroğlu ve Kadeş Sokakların isimlerinin verilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Törende AK Parti Belediye Meclis Grup Başkanı Mustafa Tuzcu, milli birlik ve beraberliğe gölge düşürmek isteyenler tarafından şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun isminin bir sokağa verilmesinin kendilerini de mutlu ettiğini belirterek “Tüm grubum adına emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Şehidimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

MHP Belediye Meclis Grup Başkanı Selim Güloğlu ise konuşmasında; “Benim için her zaman bir ukteydi. Bunu başardığımız için bugünün ayrı bir önemi var. Bu süreçte başta Belediye Başkanımız olmak üzere destek veren tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Törende konuşmaların ardından yeni tabelalar yerine asılarak önünde hatıra fotoğrafı çekinildi.

(Volkan SINAYUÇ)