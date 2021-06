Çorum’da tek! Alya Baby SPA açıldı

Alya Baby SPA, son nesil teknolojilerle üretilmiş olan jakuziler ile bebeklere keyifli zaman geçirme fırsatı sunuyor. Bebek SPA sayesinde bebeklerin kas ve iskelet sistemi dengeli olarak gelişip güçleniyor.

Avrupa’da oldukça popüler olan bebek SPA, bebeklerin pek çok yönden gelişimine olumlu katkı sağlıyor. Alya Baby SPA Merkezi sahibi Mine Çetin bebeklerin fiziksel, bilimsel, sosyal ve duygusal gelişimine etkili olduğunu ve 0 –36 ay arası tüm bebeklere hizmet verdiklerini söyledi.

BEBEKLERİN FİZİKSEL VE DUYUSAL GELİŞİMİNE KATKI SUNUYOR

Mine Çetin, Alya Baby SPA’nın verdiği hizmetleri ve uygulamaların bebekler için önemini anlattı.

Anne karnında 9 ay suda olan bebeklere ılık suda olmanın karada olmaktan daha tanıdık geldiğini bildiren Çetin, “Bebekler için SPA rahatlatıcı bir deneyimden çok daha fazlası; yeni doğan bebekler için sayısız fiziksel ve duyusal fayda sunuyor. Floating, bebeklerin boyunlarına takılan içi hava dolu plastik ya da anti-alerjik silikon ekipmanlarla küvet içinde yüzdürülmesi. Floating esnasında bebekler her seanstan sonra sterilize edilen ve optimal sıcaklıkta olan küvetlerde su direncine karşı vücutlarını hareket ettirerek dirençli egzersiz yapmış olurlar. Yaklaşık 25-30 dakika süren bu işlem bebeklerin günlük yapması gereken egzersiz ihtiyacını karşılıyor ve kas-iskelet sistemi gelişimine destek oluyor. Yapılan araştırmalar yüzen bebeklerin daha iyi dengede oldukları ve nesneleri daha iyi kavrayabildiklerini kanıtlamıştır” dedi.

HAVUZLAR HER SEANSTAN SONRA STERİLİZE EDİLİYOR

Çetin, Floatingin hidroterapi özelliğinin bebeklerde uyku ve gaz sorunlarını düzenlediğini, akciğerlerini gelişimini artırdığını, dolaşım sistemini harekete geçirdiğini ifade etti. Merkezlerinde temizlik ve hijyenin öneminden bahseden Çetin, şöyle devam etti: “2 havuzumuz var ancak biz bebeklerimizi sırayla alıyoruz. Tek bir havuzumuzda her seansa tek aile alıyoruz. Seanslarımız aileye özel. Her bebek için havuzlar özel olarak dolduruluyor. Ailemiz merkezimizden ayrılmadan havuzlarımızı boşaltıyoruz. Doğal deterjanlarla temizliyoruz. Sonrasında havuzlarımızı dezenfektan makinelerimizle dezenfekte ediyoruz. Her seans arasında 1 saat boşluk bırakıyoruz. 0-36 ay tüm bebeklerimizi merkezimize bekliyoruz.”

Kızları Almila’yı Alya Baby SPA Merkezi’ne getiren Tuğçe ve Onur Sağlam çifti bebeklerinin uyku ve yeme probleminin çözüldüğünü söyledi.

Anne Tuğçe Sağlam, “Kızımız Almila buraya ne zaman gelse çok güzel vakit geçiriyor. Buraya her geldiğinde rahat bir uyku uyuyor. Çorum’da böyle bir yer olması bizleri çok mutlu ediyor” diye konuştu.

Alya Baby SPA Merkezi Bahçelievler Mahallesi Yeşilyurt 3. Sokak No:24/1 adresinde Değişim Etüt Merkezi karşısında hizmet veriyor. Telefon: 05330436919