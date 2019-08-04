Çorum’da tehlikeli sarıkız örümceği görüldü

Küçük Sanayi Sitesi’nde bir iş yerinde görülen ve zehirli olmasıyla bilinen ayrıca et yiyerek beslenen sarıkız örümceğine karşı uzmanlar, çok dikkatli olunması konusunda uyardı.

Çok tehlikeli bir tür olan sarıkız örümceği (camel spider), daha çok Türkiye’de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunuyor.

SARIKIZ ÖRÜMCEĞİ NEDİR?

Genelde Doğu, Güneydoğu Anadolu’da yaşayan Sarı kız örümceği, zehriyle bir insanı öldürebiliyor. Özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile besleniyorlar. Bu nedenle et parçalarını kolayca koparabiliyorlar. Bir insan eli kadar boyu olan Sarı kız örümceği; böcek, kemirgen, kertenkele, yılan gibi canlıların etinden beslenmeyi seviyor. Hatta Sarıkız örümceği, akrep bile avlayabiliyor. Sarıkız örümceğinin diğerlerinden ayıran en önemli ve tehlikeli özelliği ise saldırgan bir yapıya sahip olması. Güçlü çene yapısına sahip olan Sarıkız örümceği, kendisinden büyük canlılara bile saldırmaktan çekinmiyor.

Sarı kız örümceği ülkemizde Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde, dünya üzerinde ise yoğun olarak Afrika’ da Namibya’ da bulunmaktadır. Beslenme şekillerinden dolayı diğer iri örümcek türlerinden farklıdır. Sarıkız böceği türlerinin hemen hemen hepsi et ile beslenmektedir. Görsel olarak akrep türünün sarısı gibi görünüme sahip olan sarıkız böcekleri akrep dahi birçok hayvanı yiyerek beslenebilirler. Bu türlere halk arasında sarıkız böceği isminin haricinde böğü yada böyü de denmektedir.

Örümcek yerden yaklaşık 1 metre yukarı zıplıyor ve ısıya duyarlı hareket ediyor. Diğer örümcekler insandan kaçarken bu direkt ısırmak için insanların üzerine geliyor. Çok hızlı hareket edebildikleri bilinmekte olup zehirsiz olduğu uzmanlar ve araştırmacılar tarafından belirtilmektedir. Boyları 8-10 cm arasında değişmekte olup, avlarını dişleri ile ovuşturdukları için ısırıldığını fark edemezler. Isırdığı kısma dişleri sayesinde eti yumuşatıp yiyebileceği kıvama getiren bir sıvı bırakmaktadır.

İlk başta örümcek tarafından yapılan bir ısırma fark edilmeyebilir. Isırık genelde hafif bir sokma gibi hissedilir. Daha sonra belli başlı belirtiler meydana gelmeye başlar. Bunlar; karın bölgesi civarında sertleşmeler, karın bölgesi civarında çok şiddetli ağrılar, bulantı ve kusma, üşüme ve titremeden kaynaklı meydana gelen yüksek ateş ile terleme, vücudun bazı bölgelerinde kramplar. Örümcek türlerinden küçük olanların çoğu zararsız şekilde yaşamımızda yer alırken bazıları oldukça zararlıdır. Özellikle de sarıkız örümceği türü bu zararlılar içinde yer alır.

(Haber Merkezi)