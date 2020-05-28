“Çorum’da tedavi gören hasta sayısı bir elin parmağını geçmez”

Olimpik Havuzu’nda incelemeleri tamamladıktan sonra Mahmut Atalay Gençlik Merkezi’nde gazeteciler ile sohbet eden Ahmet Sami Ceylan, koronavirüs salgını hakkında gelen soruya da cevap verdi. Sağlık Bakanlığı’nın önceki gün Çorum’da vefat eden sayının 9 olarak açıkladığını hatırlatan Ceylan, Çorum’da Şehit Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören hasta sayısını rakam olarak vermezken, hasta sayısındaki azalmayı bir elin parmaklarını geçmez cümlesi ile ifade etti. Bir kişinin de entübe tedavisi gördüğünü belirten Ceylan, “Bu süreçte sağlık personellerimiz cansiperane çalıştılar. Onlara ne kadar minnet duysak azdır. Vefat edenlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ise sabır diliyorum” dedi.

MASKE YAPANLARA TEŞEKKÜR

Olimpik Havuzu’nda incelemelerini tamamladıktan sonra Mahmut Atalay Gençlik Merkezi’ne geçen Ahmet Sami Ceylan, burada koruyucu maske yapan üyelere teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer Mahmut Atalay Gençlik Merkezi ziyareti esnasında Ahmet Sami Ceylan’a sağlık çalışanları için yapılan korucuyu maskeleri gösterdi. Günlük bin tane maske ürettiklerini belirten Eğer, maskelerin Sağlık İl Müdürlüğü’ne teslim edildiğini de belirtti. Maskeleri yapan üye ve personele teşekkür eden Ceylan, “Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci el birliği içerisinde atatıyoruz. Gençlik Merkezi personeli ve üyelerine bu özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)