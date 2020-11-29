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Çorum’da taşıt sayısı: 176 bin 39 

Çorum’da Ekim ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı taşıt sayısı bir önceki aya göre 482 adet (% 0,3), bir önceki yılın aynı ayına göre ise 3 bin 899 adet (% 2,3) artarak 176 bin 39 âdete ulaştı.

Güncel 29.11.2020, 17:37
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Çorum’da taşıt sayısı: 176 bin 39 

176 bin 39 taşıtın % 47’si (83 bin 48) otomobil, % 1,5’i (2 bin 717) minibüs, % 0,6’sı (1067) otobüs, % 12,9’u (22 bin 721) kamyonet, % 3,3’ü (5 bin 769) kamyon, % 10,4’ü (18 bin 349) motosiklet, % 0,2’si (361) özel amaçlı taşıtlar ve % 23,9’u (42 bin 7) traktörden oluştuğu bildirildi. (Haber Merkezi)
 

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