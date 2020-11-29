Çorum’da taşıt sayısı: 176 bin 39 

176 bin 39 taşıtın % 47’si (83 bin 48) otomobil, % 1,5’i (2 bin 717) minibüs, % 0,6’sı (1067) otobüs, % 12,9’u (22 bin 721) kamyonet, % 3,3’ü (5 bin 769) kamyon, % 10,4’ü (18 bin 349) motosiklet, % 0,2’si (361) özel amaçlı taşıtlar ve % 23,9’u (42 bin 7) traktörden oluştuğu bildirildi. (Haber Merkezi)

