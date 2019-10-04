Çorum’da taşıt sayısı 1 yılda 442 adet arttı

2019 yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla Çorum'daki toplam 172 bin 223 motorlu kara taşıtının; % 47,4'ü (81 bin 566 adet) otomobil, %1,6'sı (2 bin 718 adet) minibüs, %0,6'sı (1 087 adet) otobüs, %12,9'u (22 bin 267 adet) kamyonet, %3,3'ü (5 bin 751 adet) kamyon, %10,3'ü (17 bin 687 adet) motosiklet, %0,2'si (352 adet) özel amaçlı taşıtlar ve %23,7'si (40 bin 795 adet) de traktörlerden oluşuyor.

Çorum'da Ağustos ayında 4.465 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde %68,3 ile ilk sırada yer alan otomobili %12,2 ile Traktör ve %12,1 ile kamyonet takip etti.

2019 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 23 milyon 113 bin 030 adet trafiğe kayıtlı araç bulunmakta. Çorum, toplam 172 bin 223 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının %0,7'sine sahip.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Çorum ilinde 2019 yılı Ağustos ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; motosiklet (%2), özel amaçlı (%1,7) ve kamyonet (%1,3) şeklinde gerçekleşti. (Haber Merkezi)