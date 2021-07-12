Çorum’da tarlasını süren çiftçi, aslan ve kartal figürlü tarihi eser buldu

Çorum’da esnaflık yapan ve çiftçilikle de uğraşan ismi açıklanmayan çiftçi, merkeze bağlı Ovasaray köyü yakınlarındaki tarlasını sürdüğü sırada pulluğa sert bir cisim takıldığını fark etti. Traktörden inen çiftçi, pulluğu takıldığı yerden çıkarmak için Büyük uğraş verdi. Bu sırada çiftçi, 2 parçadan oluşan aslan ve kartal figürlü bir nesne buldu. Bulduğu nesnelerin tarihi eser olabileceğini düşünen arazi sahibi, hemen durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine tarlada inceleme yapan Çorum Müze Müdürlüğü ekipleri, 2 adet tarihi eserin kaçıncı yüzyıla ait olduğunu tespit etmek için araştırma yapmaya başladı. Bulunan tarihi eserlerle ilgili önümüzdeki günlerde Çorum Valiliği ve Kültür Turizm Bakanlığı tarafından açıklama yapılacağı belirtildi.(Yusuf ÇINAR)

