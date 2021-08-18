“Çorum’da tarım alanında güzel bir sinerji oluşturuldu”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorum’da tarım alanında güzel bir sinerji oluşturulduğunu belirterek, tarım sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket etmesinin meyvelerinin olumlu bir şekilde alınmaya başlandığını dile getirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde düzenlenen törende konuşan CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, çiftçilerin teknolojinin nimetlerinden faydalanmasının önemine değindi.

Köse, 4-5 hayvanı olan işletmelerdeki sağım işlerinin genellikle kadınlar tarafından yapıldığını belirterek, “Süt sağım makineleri ile birlikte kadın çiftçilerimiz de rahatlayacak” ifadelerini kullandı.

Çorum’da güzel bir sinerji yaratıldığını söyleyen Köse, “Tarım Müdürümüz Trakya’da efsaneler yarattı. Çorum’a da katkısı çok fazla. Ağlamayan çocuğa mama olmaz. Ama bizim kurumlarımız Ankara’ya gidip taleplerini dile getiriyorlar. Burada, TBMM Tarım Komisyonu Üyesi Milletvekili arkadaşımız Ahmet Sami Ceylan’ın da önemli bir payı var” dedi. (Taner ŞİMŞEK)