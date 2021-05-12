Çorum’da tam kapanma döneminde sokak hayvanları unutulmadı

Valilik ve kaymakamlıklarca oluşturulan hayvan besleme grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyen kişilerce kısıtlamaların olduğu dönemde de besleme faaliyetleri sürdürülürken sokak hayvanlarının aç kalmaması için 17 günlük kısıtlama süresince birçok bölgeye yem ve mama bırakma çalışmasının devam edeceği öğrenildi.

HAYVANLAR İÇİN MAMA VE SU BIRAKILIYOR

Çalışmalar hakkında bilgi veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube İl Müdürü Mustafa Gözler, pandemi süresi boyunca tam kapanmadan kaynaklı olarak sokak hayvanlarının açlık ektiğini ve kendilerinin de görevli personeller olarak yem ve mama bulmayan sokak hayvanları için doğaya yiyecek bıraktıklarını söyledi. Gözler, bu süreçte sokak hayvanlarının olumsuz etkilenmemeleri amacıyla il ve ilçe belediyelerince belirli besleme noktalarına düzenli olarak mama ve su bırakıldığını kaydetti.

YARALI HAYVANLAR TEDAVİ EDİLDİ

Öte yandan, 17 günlük tam kapanma sürecinde, doğada yaralı veya bitkin halde bulunan yaban hayvanlarını tedavi çalışmalarımız devam ettiğini bildiren Gözler, “Duyarlı vatandaşlarımızın ihbarları değerlendirilerek doğada güçsüz düşmüş ya da yaralı bulunan yaban hayvanları Şube Müdürlüğümüzce bulundukları yerden alınarak tedavi amacıyla Çorum Belediyesi Geçici Bakımevine getirilmektedir. Burada veterinerlerce kontrol ve tedavisi gerçekleştirilen tilki, karaca, şahin, leylek, ebabil, akbaba, baykuş gibi yaban hayvanları rehabilitasyonlarını tamamlamalarının ardından tekrar yaşam ortamlarına geri bırakılmaktadır” dedi.