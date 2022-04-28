Çorum’da taksi zamlandı
Çorum’da taksi ücretlerine zam yapıldı. Kentte, taksi ücretlerinde artan maliyetler gerekçe gösterilerek zam yapılırken, taksi açılış ücreti 7,50 TL'den 10 TL'ye, indi-bindi ücreti ise 20 TL'den 30 TL'ye yükseldi.
Güncel 28.04.2022, 22:53
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Taksiciler ve Minibüsüler, Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, artan maliyetler, akaryakıta gelen zamlar, sigorta ve kasko ücretlerine yapılan zamlardan dolayı böyle bir karar almak zorunda olduklarını açıkladı.
Gayretli, en son geçtiğimiz yıl Aralık ayında taksi ücretine zam yapıldığını, Çorum halkından anlayış beklediklerini kaydetti.
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