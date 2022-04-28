Çorum’da taksi zamlandı

Taksiciler ve Minibüsüler, Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, artan maliyetler, akaryakıta gelen zamlar, sigorta ve kasko ücretlerine yapılan zamlardan dolayı böyle bir karar almak zorunda olduklarını açıkladı.

Gayretli, en son geçtiğimiz yıl Aralık ayında taksi ücretine zam yapıldığını, Çorum halkından anlayış beklediklerini kaydetti.

