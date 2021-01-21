Çorum’da suç aydınlatma oranı Türkiye ortalamasının üzerinde

Yapılan açıklamada verilen bilgilere göre, il geneli kişilere karşı işlenen 7882 olaydan 7512’si aydınlatılırken, 370 olayın aydınlatma çalışmaları ise devam ediyor. Çorum’un % 95.3 aydınlatma oranı ile % 95,1 olan Türkiye geneli aydınlatma ortalamasının biraz üzerinde bulunduğu belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

“İlimizde meydana gelen 12 kasten adam öldürme (ateşli silahla ve bıçakla) olayında 45 şahıs yakalanmış adli mercilere sevk edilmiştir.

Ateşli silahlarla meydana gelen, genel güvenliğin tehlikeye sokulması ve mala zarar verme olaylarını gerçekleştiren 215 şahıs, olaylarda kullandıkları suç aleti 108 silah ile birlikte, ateşli silah ve kesici aletle kasten yaralama olaylarını gerçekleştiren 97 şahıs, olaylarda kullandıkları suç aleti 68 silah ile birlikte yakalanarak adli mercilerce sevk edilmiştir.

İl geneli malvarlığına karşı işlenen 2190 olaydan 1446 olay aydınlatılmış, 744 olayın aydınlatma çalışmaları devam etmektedir. İlimiz % 66 aydınlatma oranı ile % 50 olan Türkiye geneli aydınlatma ortalamasının üzerinde bulunmaktadır.

Asayiş suçları kapsamında mahkemelerden gelen 1402 yakalama müzekkeresinden 944 şahıs yakalanarak adli mercilerce sevk edilmiştir. Kayıp olan 296 şahıstan 288 şahıs bulunmuş, 8 şahsı arama çalışmaları hâlen devam etmektedir.”

683 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

“Asayiş birimlerince yapılan GBT sorgulamalarında; 332.958 şahıstan 477 şahsın arandığı tespit edilmiştir. Uygulamalarda ve şüphe üzerine durdurulan 127.848 aracın sorgulaması yapılmış, toplamda 2.268 araca 1.199.975 lira idari para cezası uygulanmış, 683 araç trafikten men edilmiştir.

Ülke genelinde yapılan huzur uygulamalarında, ilimizde 26.184 şahıs kontrol edilmiş, 35 şahsa toplamda 10.816 lira idari para cezası uygulanmış, 9.018 araç kontrol edilmiş, 841 araca toplamda 230.292,00 TL cezai işlem uygulanmış, 5.455 işyeri, 210 metruk bina, 272 park ve bahçe, 56 mesire ve yürüyüş alanı denetlenmiştir.

İlimiz genelinde; 224 ruhsatsız tabanca, 293 ruhsatsız av tüfeği, 85 kurusıkı tabanca, 144 kesici alet olmak üzere toplam 746 suç aleti ele geçirilmiştir.

Emniyet Müdürlüğümüze bağlı birimlerimiz, vatandaşlarımızın huzurunun, can ve mal güvenliğinin devamının sağlanması amacıyla 24 saat esasına göre çalışmalarına aralıksız devam edecektir.” (Haber Merkezi)