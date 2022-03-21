Çorum’da Şubat’ta 600 konut satıldı

Şubat ayında ülke genelinde 97 bin 587 konut satılırken, Çorum’un da içerisinde bulunduğu TR83 bölgesindeki illerden Samsun’da 1665, Tokat’ta 401, Amasya’da ise 314 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışlarının ise Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 20,1 artarak 97 bin 587 olurken, konut satışlarında İstanbul 18 bin 752 konut satışı ve %19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 464 konut satışı ve %8,7 pay ile Ankara, 5 bin 575 konut satışı ve %5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 23 konut ile Ardahan, 40 konut ile Hakkari ve 47 konut ile Bayburt oldu. (Haber Merkezi)

