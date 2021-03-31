Çorum’da Şubat’ta 180.3 milyon dolarlık ihracat 

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü’nün 2021 yılı Şubat ayı dış ticaret istatistiklerinden yararlanarak hazırladığı “Samsun, Tokat, Çorum, Amasya İlleri Dış Ticaret İstatistikleri” konulu basın bültenine göre, Çorum’da Şubat ayında 180.3 milyon dolar ihracat yapıldı. Çorum’u, 73.8 milyon dolar ile Samsun, 7.6 milyon dolar ile Amasya ve 2.2 milyon dolar ile Tokat takip etti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2021 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %9.6 artarak 16 milyar 9 milyon dolar, ithalat % 9.4 artarak 19 milyar 308 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2021 yılı Şubat ayında Samsun’da ithalat 81.8 milyon dolar, Tokat’ta 0.9 milyon dolar, Çorum’da 272 milyon dolar, Amasya’da ise 5milyon dolar olarak gerçekleşti. (Haber Merkezi)

