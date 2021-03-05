Çorum’da Şubat ayında 20 kişi hayatını kaybetti

Normalleşme sürecine geçişte açıklanan verilere göre Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında İl Hıfzısıhha Meclisi tarafından alınan kararların da etkisiyle 81 il arasında Çorum düşük riskli iller kapsamına girerek bazı kısıtlamalardan muaf tutuldu.

Edinilen bilgiye göre, Çorum’da Şubat Ayı’nda koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısında büyük düşüş yaşandı. Şubat ayında Çorum'da koronavirüsten dolayı 20 kişi hayatını kaybetti.

Çorum Valiliği tarafından alınan tedbirlerin etkisi gün geçerek artarken, tedbirler pozitif vakalarında azalmasına neden oldu. Türkiye’deki diğer iller baz alındığında Çorum’da mevcut durumda var olan ve hastanede tedavi gören koronavirüs vaka sayısı 60’a düştü. Çorum'da Kasım ayında 251 kişi, Aralık ayında ise 275 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

(Haber Merkezi)

