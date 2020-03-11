“Çorum’da şuana kadar korona virüse rastlanmadı ”

Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip korona virüs, kısa bir süre içerisinde birçok ülkeye yayıldı. Çok hızlı bir küresel yayılım göstermesine rağmen Türkiye'nin aldığı sağlık tedbirleri başarılı oldu. Ancak alınan tüm tedbirlere rağmen ülkedeki ilk korona virüs vakası önceki gün tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, “Korona virüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Hastanın virüsü, Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir” açıklamasının ardından “acaba korona virüs hangi ilde” sorusu merak uyandırdı. Sağlık Bakanı Koca, hasta mahremiyeti ve panik oluşmaması için vakanın görüldüğü kenti açıklamadı.

“ÇORUM’DA VİRÜS YOK”

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, şu ana kadar Çorum’da korona virüs vakasının görülmediğini söyledi.

Vatandaşların panik yapmamasını ve tedbirli olması gerektiğini vurgulayan Çiftçi, “Çin'de başlayıp diğer ülkelere yayılan COVID-19 hastalığı ile ilgili Sağlık Bakanlığımızca alınan en üst düzeyde tedbirler ilimizde de uygulanmaktadır. Şu ana kadar tedbir amacıyla gözetim altına alınan hiçbir hastamızda virüs tespit edilmemiştir. Vatandaşlarımız tedbiri elden bırakması ve hijyen kurallarına dikkat etsin” diye konuştu.

40 KİŞİYE TEST YAPILDI

Öte yandan Çorum’da bugüne kadar korona virüs şüphesiyle 40 kişiye test yapıldığı öğrenildi. Genellikle yurt dışından gelen kişilere yönelik uygulanan testlerden tümünün negatif çıktığı ve çoğunun taburcu edildiği belirtildi. 40 kişiden 7'sinin ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi. (Yusuf ÇINAR)