Çorum’da su sıkıntısının ayak sesleri duyuluyordu

Dünyada, geleceğin en büyük sorununun, içilebilir tatlı su kaynakları olacağı da bilimsel verilerin ortaya koyduğu bir gerçekti. Dolayısıyla, Çorum’un içmesuyu kaynaklarını çok doğru ve verimli kullanması gerektiği açıkça ortadaydı ve “su tasarrufu” Çorum için tam bir zorunluluktu. Kaldı ki, su ya da enerji tasarrufu, hiçbir sıkıntı olmasa bile akılcılığın gereğiydi.

Hitit Üniversitesi akademisyenleri, geçmişte de ciddi su sıkıntıları yaşamış olan Çorum’un ileride daha büyük sıkıntılara girmemesi için, 2012 yılında bilimsel bir çalışma yaptılar ve bugün Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı olan Çorumlu iş insanı Erdem Çenesiz’in öncülüğünde, kısa adı SERSA olan Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği’nin desteğiyle “Binalarda Su Tasarrufu ve Hijyen” isimli kitap bastırılıp dağıtıldı.

Kitabın Editörü, o zaman Doçent olan Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Deniz. Raporu hazırlayan diğer akademisyenler ise, o zamanki unvanlarıyla, Hitit Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ömer Bostancı ve Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr. Ali Salur.

Sanayi-üniversite işbirliği kapsamında hazırlanıp bastırılan bu kitap, Çorum’da su sorununun ciddi bir gündem maddesi haline geldiği şu günlerde bir kez daha hatırlandı ve önem kazandı. Prof.Dr. Vedat Deniz de, önceki gün gazetemizi ziyaret ederek 2012’de basılmış olan bu kitabı Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a armağan etti. Şimdi,su tasarrufu adına bilimsel her çalışmayı ciddiyetle inceleyip uygulamaya koymanın zamanı.

(Haber Merkezi)

