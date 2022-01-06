Çorum’da simide yine zam geldi!

Çorum'da simit yine zamlandı. Alınan zam kararına göre, 3 lira olan simidin fiyatı 3.25 liraya çıkartıldı. Çorum’da 90 gram simit bugün itibariyle 3.25 TL’den satılmaya başlandı.

Çorum’da simide son zam Kasım ayında gelmişti. 2.25 TL’den satılan simidin fiyatı 3 TL’ye çıkartılmıştı.