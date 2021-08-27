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Çorum’da silahlı kavga

Çorum’da  kent merkezinde çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı, polis bir kişiyi  olay yerinde gözaltına aldı.

Güncel 27.08.2021, 13:46
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Çorum’da silahlı kavga

Çorum’da  kent merkezinde çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı, polis bir kişiyi  olay yerinde gözaltına aldı.
Olay, Kunduzhan Mahallesinde bir  iş yerinde  meydana geldi.  Kişiler  arasında, henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan arbede sırasında bir kişi vurulurken, Polis olaya karıştığı belirlenen kişileri gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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