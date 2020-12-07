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Çorum’da silahlı kavga 1 yaralı

Çorum’da iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi ayaklarından vurularak yaralandı.

Güncel 07.12.2020, 13:08 07.12.2020, 13:19
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Olay dün gece Bağcılar’da meydana geldi. İddialara göre, Yusuf C.Ç.,  tartıştığı Burak S’ye  bir el tüfek  ile ateş etti. Her iki ayağına isabet eden  saçmalarla yaralanan Burak S., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. 
Olayın şüphelisi kısa sürede suç aleti tüfekle yakalanıp gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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