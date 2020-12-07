Çorum’da silahlı kavga 1 yaralı

Olay dün gece Bağcılar’da meydana geldi. İddialara göre, Yusuf C.Ç., tartıştığı Burak S’ye bir el tüfek ile ateş etti. Her iki ayağına isabet eden saçmalarla yaralanan Burak S., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Olayın şüphelisi kısa sürede suç aleti tüfekle yakalanıp gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.