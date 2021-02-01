Son Dakika

Çorum’da sigortalı sayısı 117.741 kişi

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Çorum’da aktif SSK (4/a) sigortalı sayısı 2020 Ocak ayında 68.437 iken, Ekim ayında 78.399 oldu. Öte yandan aktif BAĞ-KUR (4/b) sigortalı sayısı Ocak ayında 18.786 iken Ekim ayında 19.209, aktif Emekli Sandığı (4/c) sigortalı sayısı Ocak ayında 20.170 iken Ekim ayında 20.133 olmak üzere toplam 117.741 kişi oldu.

Güncel 01.02.2021, 22:52
9
Çorum’da sigortalı sayısı 117.741 kişi

SGK tarafından yapılan açıklamada, “Aktif çalışan ve emekli olan sigortalıların bakmakla yükümlü olan sigortalı sayısı Ocak ayında SSK (4/a) sigortalı sayısı Ocak ayında 126.451 iken Ekim ayında 131.153, BAĞ-KUR (4/b) sigortalı sayısı Ocak ayında 56.196 iken Ekim 56.716, Emekli Sandığı (4/c) sigortalı sayısı Ocak ayında 52.980 iken Ekim 53.131 olmak üzere toplam 241.000 kişidir” denildi. (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 01 Şubat 2021
İmsak 06:16
Güneş 07:43
Öğle 12:59
İkindi 15:40
Akşam 18:04
Yatsı 19:26

Gelişmelerden Haberdar Olun

@