Çorum’da sigortalı sayısı 117.741 kişi
Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Çorum’da aktif SSK (4/a) sigortalı sayısı 2020 Ocak ayında 68.437 iken, Ekim ayında 78.399 oldu. Öte yandan aktif BAĞ-KUR (4/b) sigortalı sayısı Ocak ayında 18.786 iken Ekim ayında 19.209, aktif Emekli Sandığı (4/c) sigortalı sayısı Ocak ayında 20.170 iken Ekim ayında 20.133 olmak üzere toplam 117.741 kişi oldu.
Güncel 01.02.2021, 22:52
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SGK tarafından yapılan açıklamada, “Aktif çalışan ve emekli olan sigortalıların bakmakla yükümlü olan sigortalı sayısı Ocak ayında SSK (4/a) sigortalı sayısı Ocak ayında 126.451 iken Ekim ayında 131.153, BAĞ-KUR (4/b) sigortalı sayısı Ocak ayında 56.196 iken Ekim 56.716, Emekli Sandığı (4/c) sigortalı sayısı Ocak ayında 52.980 iken Ekim 53.131 olmak üzere toplam 241.000 kişidir” denildi. (Haber Merkezi)
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