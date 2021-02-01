Çorum’da sigortalı sayısı 117.741 kişi

SGK tarafından yapılan açıklamada, “Aktif çalışan ve emekli olan sigortalıların bakmakla yükümlü olan sigortalı sayısı Ocak ayında SSK (4/a) sigortalı sayısı Ocak ayında 126.451 iken Ekim ayında 131.153, BAĞ-KUR (4/b) sigortalı sayısı Ocak ayında 56.196 iken Ekim 56.716, Emekli Sandığı (4/c) sigortalı sayısı Ocak ayında 52.980 iken Ekim 53.131 olmak üzere toplam 241.000 kişidir” denildi. (Haber Merkezi)