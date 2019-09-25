“Çorum’da sertifikalı tohum kullanım oranı yüzde 10”

Acil Destek Ödeneğinin Afetzedelere Dağıtımına Ait Usul ve Esasları Belirleme Komisyonu kararları ile zarar gören çiftçilere sertifikalı 1600 ton buğday, 400 ton tritikale, 13 ton yonca ve 900 paket silajlık mısır tohumu dağıtımına karar verildiğini söyleyen Sarı, Çorum’da sertifikalı tohum kullanım oranının %10 olduğunu ancak bunun yeterli olmadığını hedeflerinin sertifikalı tohum kullanım oranını ilk etapta %25’e çıkarmak olduğunu ifade etti.

Merkezde 109 köy 2385 çiftçi, Bayat’ta 6 köy 42 çiftçi, Ortaköy’de 2 köy 21 çiftçi, Osmancık’ta 1 köy 10 çiftçi, Sungurlu’da 8 köyde 338 çiftçi ve Uğurludağ’da 5 köy 157 çiftçi olmak üzere toplamda 147 köy ve 100 bin dekar alanın destekten yararlanacağını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Çorum’da toplam tarım alanının 535 bin dekar olduğunu, bunun 208 bin hektarının buğday, 13 bin hektarının tritikale, 2200 hektarının ise silajlık mısır ve 1.700 hektarının da yonca olarak ekildiğini söyledi.

Sertifikalı tohum ile ürünlerde verim ve kalitenin artacağını anlatan Sarı, bunun yanı sıra bitki hastalık ve zararlıları ile otların yayılımının da önlenmiş olacağını kaydetti. (Erkan BAYATLI)