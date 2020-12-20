“Çorum’da semt pazarları en güvenli yerler arasında”

İçinde bulunduğumuz pandemi şartları nedeniyle herkesin devletin yanında olması gerektiğini dile getiren Erdoğan Yılmaz, “Şükürler olsun ki bizleri düşünen bir Valimiz ve Belediye Başkanımız var. Valimizin ve Belediye Başkanımızın sebze pazarları ile ilgili aldığı kararlara pazarcı esnafımız harfiyen uyacaklarına inanıyorum” dedi.

Virüsün sadece pazar yerlerinden yayılmadığını vurgulayan Yılmaz, “Öyle bir şey olsaydı tüm pazarcı esnafımız virüs kapardı. Bugüne kadar pazarcı esnafımızın yüzde 90’ında virüs rastlanmadı. Bazı basın yayın organları vatandaşlarımızı pazar yerlerinden uzaklaştırarak hem pazarcı esnafımıza hem de vatandaşlarımıza zarar veriyorlar.

Basınımız bu tarz haberlerden uzak durmalı. Pazarlarımız şehrimizin vazgeçilmez değerleridir. Yoksul, işsiz, gariban, asgari ücretli, memur ve dar gelirli vatandaşlarımızın uygun fiyata alışveriş yapabildikleri tek yerlerdir” diye konuştu.

AVM ve zincir marketlerde ateş bile ölçülmediği gibi müşterilerin ürünleri elle seçip aldığını ifade eden Oda Başkanı Yılmaz, basının bunları görmediğini sürekli pazar yerlerini ön plana çıkarttığından dert yandı.

Pazartesi Pazarı’nın Pazartesi ve Çarşamba günleri, TOKİ pazarının da Çarşamba günleri kurulmaya devam edeceğini belirten Erdoğan Yılmaz, ayrıca oda üyesi pazarcı esnafından maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını hatırlatarak, tüm pazarcı esnafına hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.

(Haber Merkezi)

