“Çorum’da savunma sanayi için somut adımlar atılacak”

Önceki dönem Çorum Belediye Başkanı, Çevre ve Şehircilik Bakan Danışmanı Zeki Gül, SAHA İstanbul’un organizasyonuyla Çorum TSO’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Savunma Sanayii Çorum Buluşması”nın Çorum açısından önemli bir başlangıç olduğunu belirterek, “Savunma sanayii alanında Türkiye’nin çok önemli isimleri Çorum’da buluştu ve ön değerlendirmeler yapıldı. Bundan sonra, bire bir temaslarla daha somut adımlar atılacağı, değerli misafirlerimiz tarafından ifade edildi. Çorum adına çok umutlu olduğumu söyleyebilirim” dedi.



Öte yandan, Çorum toplantısına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile Milli Savunma ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının üst düzey yöneticileri, Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde bazı tesisleri ziyaret ettiler. Ahlatcı Metal Rafineri başta olmak üzere, Armor Isı Transfer Sanayi, Yağmaksan ve Duduoğlu Çelik Döküm tesisleri ile OSB Müdürlüğü konuklar tarafından gezildi. Gezilerde Bakan Yardımcısı Büyükdede’ye Vali Yardımcısı Recep Yüksel de eşlik etti.

(Haber Merkezi)

