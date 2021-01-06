Çorum’da sahte içkiden bir kişi hayatını kaybetti
Çorum’da sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastanede iki gündür tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti.
Güncel 06.01.2021, 19:47
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Edinilen bilgilere göre, 4 Ocak günü Çorum'un Mecitözü ilçesinde Mustafa Çılkısız, sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 46 yaşındaki Çılkısız, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen şahıs hayatını kaybetti.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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