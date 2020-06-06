Çorum’da şah kartal izleme çalışmaları devam ediyor

Şah Kartal, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından hassas olarak nitelendirilen “kırmızı” listede bulunurken, Doğu Avrupa, Türkiye, Rusya ve Kazakistan'da üreyen bu türün Türkiye'deki popülasyonunun 50-80 çift olduğu tahmin ediliyor.

Türkiye, türün korunmasında özel bir yere sahip bulunuyor. Bu nedenle hazırlanan koruma eylem planları kapsamında türle ilgili veri toplamak üzere izleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Türün yaşadığı belirlenen Çorum’da 2017, 2018, 2019 yıllarında tespit edilen yuvalar ile olabilecek yeni yuvalarda Şah Kartal için izleme çalışması kapsamında, Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü ile Çorum DKMP Şube Müdürlüğü teknik elemanlarınca gözlemleri yapıldı. Çalışma esnasında kara akbaba ve birçok küçük akbabanın da gözlemlendiği bildirildi.

(Haber Merkezi)